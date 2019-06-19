Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"В Северском районе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса на автодороге А-146. По предварительным данным, пострадали 17 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, среди доставленных в больницу есть дети.

"На момент столкновения в автобусе находились порядка 20 человек. Среди доставленных в больницу для осмотра врачами есть дети", - сказали в ведомстве.

В администрации района отметили, что состояние трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, остальные 14 получили легкие травмы.

"Там 17 пострадавших, все взрослые, доставлены в больницу. Трое, по информации больницы, средней тяжести, у остальных, по предварительной информации, легкие травмы", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, инцидент произошел на 43-м км трассы Краснодар - поселок Верхнебаканский. Согласно предварительным сведениям, водитель автобуса марки "Богдан" допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком Volvo. Автобус следовал по маршруту 546 (поселок Ахтырский - Краснодар).