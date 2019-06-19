Во Владивостоке потушили пожар на крыше пятиэтажного дома

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше многоквартирного пятиэтажного дома во Владивостоке, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе главка МЧС по Приморскому краю.

"Пожар полностью ликвидирован в 17:11 (10:11 мск). Его площадь составила 300 кв. метров. Пострадавших нет. В тушении участвовали 11 единиц техники и 40 человек личного состава", - сообщил представитель пресс-службы.

Пожар на крыше пятиэтажки произошел днем в среду на улице Крыгина во Владивостоке. Жители дома были эвакуированы. Пострадала кровля и одна квартира на пятом этаже.