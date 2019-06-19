В Нижегородской области задержан второй подозреваемый в похищении ребенка

ТАСС, 19 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в похищении шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде, сообщило управление СК РФ по Нижегородской области.

Ребенок был похищен вечером 12 июня у социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, откуда его выманил один из похитителей. На следующий день местонахождение мальчика было установлено. Был задержан 24-летний подозреваемый, возбуждено уголовное дело о похищении ребенка.

"Следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции <...> задержан второй соучастник преступления. Им оказался 25-летний мужчина", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что задержанный является гражданином Узбекистана и находится в России нелегально.

"Как установили следователи СК, мальчик неоднократно просил похитителей отвезти его в реабилитационный центр или к матери", - говорится в сообщении. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре.