Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных по иску против Ананьевых картин

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Картины из Института русского реалистического искусства (ИРРИ), арестованные по иску против экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, исчезли из музея. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.

Как уточнили в банке, это выяснилось в ходе проверки приставов, связанной с арестом имущества Ананьевых и ряда бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму около 282,2 млрд рублей. Здание и коллекция института принадлежат Алексею Ананьеву. В коллекцию входят произведения таких авторов, как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость их работ составляет сотни миллионов рублей.

"Судебные приставы-исполнители получили допуск к хранилищу и проверили наличие произведений искусства. Однако картины указанных художников не были обнаружены в хранилище, и персонал музея не смог пояснить их местонахождение. Согласно показаниям сотрудников, картины были переданы музеем в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева. Таким образом, есть основания полагать, что картины были вывезены из ИРРИ в нарушение запрета Арбитражного суда города Москвы", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Промсвязбанка.

В пресс-службе отметили, что, по словам персонала ИРРИ, картины были помещены в хранилище и упакованы для транспортировки.

"В дальнейшем предстоит выяснить, все ли картины принадлежат Алексею Ананьеву, либо были переданы им третьим лицам - нерезидентам России, и уже исходя из этого будут приняты соответствующие процессуальные решения. При этом банк будет исходить из необходимости сохранения коллекции ИРРИ на территории Российской Федерации и недопустимости ее вывоза за границу", - заключили в кредитной организации.

Суть дела

Просвязьбанк 21 декабря 2018 года подал иск о взыскании убытков с лиц, которые до 15 декабря 2017 года контролировали организацию, в том числе членов правления и топ-менеджеров. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 15 ответчикам. В перечень арестованного по иску имущества попали более 50 объектов недвижимости, два самолета, несколько автомобилей, здание и коллекция ИРРИ.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.