В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

"Сотрудниками Погрануправления в результате государственного контроля, проводимого в отношении лиц, следующих через российско-украинскую границу на въезд в РФ, выявлен гражданин Украины 1979 года рождения, который с 2010 года объявлен в международный розыск за совершение уголовного преступления на территории Евросоюза", - говорится в сообщении.