Одного из девяти пострадавших в ДТП на Ставрополье перевели в краевую больницу

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Медики перевели одного из девяти пострадавших в ДТП на Ставрополье в крайне тяжелом состоянии в краевую больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Молодого человека, пострадавшего в ДТП, который находится в крайне тяжелом состоянии перевели в краевую больницу в Ставрополе. Все остальные все еще остаются в Невинномысской ЦГБ [центральной городской больнице] на госпитализации, их состояние не изменилось", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в понедельник на 250-м км федеральной автодороги "Кавказ" в Кочубеевском районе края. Столкнулись микроавтобус Volkswagen, который ехал в Пятигорск, и легковой автомобиль Hyundai. В результате ДТП два человека погибли, еще десять пострадали, девять из них госпитализировали.