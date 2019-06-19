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Завод резиновых изделий загорелся под Уфой

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар площадью 3,2 тыс. кв. м произошел на производстве в поселке Красный Яр в Башкирии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"В поселке Красный Яр произошел пожар в одноэтажном кирпичном здании по производству железобетонных и резиновых изделий на площади 3,2 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Пожарным удалось локализовать возгорание. 

Горящее здание завода расположено в промзоне, угрозы соседним строениям нет. В ликвидации возгорания участвуют 10 единиц техники и 28 пожарных.

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