Завод резиновых изделий загорелся под Уфой

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар площадью 3,2 тыс. кв. м произошел на производстве в поселке Красный Яр в Башкирии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В поселке Красный Яр произошел пожар в одноэтажном кирпичном здании по производству железобетонных и резиновых изделий на площади 3,2 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Пожарным удалось локализовать возгорание.

Горящее здание завода расположено в промзоне, угрозы соседним строениям нет. В ликвидации возгорания участвуют 10 единиц техники и 28 пожарных.