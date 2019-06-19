СК возбудил дело об убийстве мужчины в драке у метро "Электрозаводская" в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в ходе драки около станции Московского метрополитена "Электрозаводская". Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, участники потасовки устанавливаются.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщила Иванова.

По данным СК, утром в среду на востоке Москвы около входа в метро "Электрозаводская" между членами нетрезвой компании произошел конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников драки применил нож, в результате от ранения один человек погиб и трое пострадали.

"Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все участники конфликта. Проводится неотложные следственные действия", - сообщила представитель ГСУ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, в драке участвовали приезжие из Средней Азии.