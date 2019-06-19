Илье Азару грозит 15 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Ильи Азара, одного из организаторов акции в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в Москве 12 июня. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат Азара Дмитрий Джулай.

"Полицейские составили в отношении Азара протокол по ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ. ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры") из-за его участия в акции 12 июня. По этой статье журналисту грозит до 15 суток ареста", - сказал Джулай.

По его словам, в протоколе указано, что Азар при задержании "оказывал активное сопротивление, всячески отказывался проследовать в служебный автомобиль полиции, в связи с чем к нему была применена физическая сила".

Адвокат уточнил, что дело будет передано в Дорогомиловский районный суд. Дата и время заседания пока неизвестны.

Несанкционированная акция в поддержку задержанного за незаконный оборот наркотиков журналиста Ивана Голунова прошла 12 июня в центре Москвы. Первоначально ее инициаторы объявили своей целью требование освобождения и справедливого расследования дела Голунова, однако 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Голунов был отпущен на свободу. Всего в акции приняли участие более 1 тыс. человек, из них свыше 200 были задержаны.