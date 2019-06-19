В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет из-за проблем с двигателем

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Повреждение радиатора, за которым последовало падение давления масла в двигателе, стало причиной вынужденной посадки легкомоторного самолета Jabiru J430 в Башкирии, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 15:25 по местному времени (13:25 мск) легкомоторный самолет обнаружен в поле, на борту находились 2 человека, погибших и пострадавших нет, авиационное судно не пострадало. По предварительной информации, самолет совершил вынужденную посадку из-за низкого давления масла в двигателе самолета. Давление упало в результате повреждения радиатора", - сказали в пресс-службе.

Самолет приземлился на границе Татышлинского района Башкирии недалеко от границы с Пермским краем. На место выехали сотрудники МЧС России, полиции и медики.

Jabiru J430 - легкомоторный многоцелевой летательный аппарат, выпускаемый австралийскими инженерами из компании Jabiru Aircraft с 2004 года.