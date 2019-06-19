В МЧС уточнили, что в поселке под Уфой горел не завод, а гараж

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Крупный пожар под Уфой произошел в гаражном помещении, а не на заводе, уточнили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Башкирии.

Ранее в МЧС ТАСС сообщили, что горел завод по производству резиновых и железобетонных изделий. Площадь возгорания достигла 3,2 тыс. кв. м.

"Это не завод. Пожар произошел в гаражном помещении в Уфимском районе, населенном пункте Красный Яр, по улице Советской", - сказали в пресс-службе главка.

По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в 15:03 по местному времени (13:03 мск). В результате пожара никто не пострадал.