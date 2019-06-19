Прокурор просит отменить приговор полковнику Захарченко в части его оправдания

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Гособвинение подало апелляционное представление в Пресненский суд Москвы на приговор бывшему заместителю начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко, осужденному на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая, прокуратура просит отменить приговор в части оправдания Захарченко по одному из эпизодов взятки.

"В суд поступило краткое апелляционное представление прокуратуры на приговор Пресненского районного суда Москвы от 10 июня 2019 года в части оправдания Захарченко в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Прокурор просит отменить [приговор в этой части], дело направить на новое рассмотрение в ином составе суда", - сказала представитель суда.