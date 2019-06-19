МВД Украины расследует смерть депутата Рады Тымчука по статье об умышленном убийстве

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Следователи полиции Украины в связи с гибелью депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Об этом в среду сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Предварительно, огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, а также версии криминального характера. В квартире на момент совершения правонарушения он был не один, поэтому сейчас берутся показания гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - цитирует пресс-служба ведомства слова главы Нацполиции Сергея Князева.

"По факту происшествия уже начато уголовное расследование по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Ранее в среду депутат Рады, участник коллегии при МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке наградного оружия у себя дома.

Бывший военнослужащий и журналист Дмитрий Тымчук представлял в парламенте Украины партию "Народный фронт" экс-председателя правительства Арсения Яценюка. Был известен жесткой риторикой в отношении России, координировал работу неправительственной организации "Информационное сопротивление", которая занимается антироссийскими информационными кампаниями, а также руководил организацией "Центр военно-политических исследований".