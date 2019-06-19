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Информация об угрозе взрыва поступила в телецентр "Останкино" в Москве

С начала месяца это третье сообщение о минировании здания

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют информацию о минировании телецентра "Останкино" на северо-востоке Москвы, это уже третье сообщение об угрозе взрыва в этом здании с начала месяца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в администрацию телецентра "Останкино" о его минировании. На место прибыли экстренные службы, идет проверка информации. Это уже третий подобный инцидент за июнь нынешнего года", - сказал собеседник агентства.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других городах РФ. По всем этим случаям проводилась проверка, взрывных устройств нигде обнаружено не было.

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