{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры

После совершения противоправных действий он выкинул оружие в один из водоемов Московской области

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Несколько человек ранено на юге Москвы после того, как мужчина из окна жилого дома устроил стрельбу по прохожим из оружия. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД по Москве, стрелявший задержан.

По данным полиции, в отдел МВД по району Царицыно поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина с огнестрельным ранением, а через несколько дней в полицию обратился мужчина, заявив, что он получил ранение между домами на Пролетарском проспекте.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний москвич. Установлено, что мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры. После совершения противоправных деяний он выкинул оружие, из которого стрелял в потерпевших, в один из водоемов Московской области. При помощи водолазов в водоеме были обнаружены составные части предмета, похожего на винтовку и коробку с патронами. Пояснить мотивы своего поступка подозреваемый не смог", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно экспертизе, ружье является пневматическим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Теги
Россия
Петрозаводский суд продлил арест главе карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву
Арест продлили до 25 сентября включительно
Читать полностью