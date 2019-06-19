В Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Несколько человек ранено на юге Москвы после того, как мужчина из окна жилого дома устроил стрельбу по прохожим из оружия. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД по Москве, стрелявший задержан.

По данным полиции, в отдел МВД по району Царицыно поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина с огнестрельным ранением, а через несколько дней в полицию обратился мужчина, заявив, что он получил ранение между домами на Пролетарском проспекте.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний москвич. Установлено, что мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры. После совершения противоправных деяний он выкинул оружие, из которого стрелял в потерпевших, в один из водоемов Московской области. При помощи водолазов в водоеме были обнаружены составные части предмета, похожего на винтовку и коробку с патронами. Пояснить мотивы своего поступка подозреваемый не смог", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно экспертизе, ружье является пневматическим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").