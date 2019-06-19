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Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Следователи из Нидерландов во время сбора обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 6 ноября 2014 года
© Михаил Почуев/ТАСС

19 июня Совместная следственная группа (ССГ, в нее входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. 

Следственная группа также выдала международные ордера на их арест.

Что грозит подозреваемым

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Россияне Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко названы в числе подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Такие выводы представила Совместная следственная группа.

На их арест выданы международные ордера. 

Международные следователи обратятся к России с просьбой допросить подозреваемых. Отмечается, что следователи не намерены добиваться их экстрадиции, поскольку законы РФ и Украины не предусматривают выдачу подозреваемых.

Как будет проходить судебный процесс

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Судебный процесс должен начаться 9 марта 2020 года и будет проходить в соответствии с голландским законодательством, заявил голландский прокурор Фред Вестербеке.

Подозреваемым предъявят обвинения по двум пунктам голландского уголовного кодекса - причастности к крушению рейса MH17, повлекшему гибель всех пассажиров, и убийству 298 человек, находившихся на борту самолета. Максимальное наказание - пожизненное заключение. 

Скорее всего, суд будет проходить заочно. Прокурор считает небольшими шансы на то, что подозреваемые окажутся на скамье подсудимых.

Как отреагировали в России

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В МИД РФ назвали эти обвинения голословными.

Однако в ведомстве отметили, что Россия будет и впредь оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17.

Как отреагировали на Украине

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В свою очередь Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем гражданам РФ в связи с причастностью к катастрофе.

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал арестовать подозреваемого гражданина Украины.

Кто занимается судебным процессом

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В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, решили, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам.

Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ.

По решению Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, рассмотрение дела будет проходить в судебном комплексе Schiphol в городе Бадхуведорп.

 

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