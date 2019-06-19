Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

19 июня Совместная следственная группа (ССГ, в нее входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года.

Следственная группа также выдала международные ордера на их арест.