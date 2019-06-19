Петрозаводский суд продлил арест главе карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд продлил до 25 сентября арест главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия. Об этом в среду ТАСС сообщил пресс-секретарь петрозаводского суда Сергей Величко.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 25 сентября включительно", - сказал собеседник агентства.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня 2018 года в его отношении возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Также с 2012 по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.