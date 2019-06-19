Посольство проверяет информацию о российском гражданстве убитого в Лондоне мужчины

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне проверяет информацию о российском гражданстве мужчины, который был убит на прошлой неделе в британской столице. Об этом ТАСС рассказали в среду в дипломатическом представительстве.

В посольстве информировали, что "в связи с информацией британской полиции об убийстве 15 июня в Лондоне 34-летнего Глеба Станиславовича Жебровского", который назван "выходцем из России", диппредставительство "находится в постоянном контакте с представителями британской полиции, а также установило связь с родственниками погибшего, проживающими в Москве". "Из-за отсутствия у полиции, а также у родственников точных сведений о наличии у Жебровского, проживавшего в Великобритании под именем Глеб Стальной, гражданства Российской Федерации, посольством во взаимодействии с компетентными российскими органами проводится дополнительная проверка", - сообщил дипломат.

В дипмиссии добавили, что, насколько известно, выясняет гражданство погибшего также посольство Киргизии в Лондоне.

"В случае подтверждения наличия российского гражданства Глеба Жебровского посольство окажет все необходимое содействие родственникам в осуществлении соответствующих консульских действий и будет ожидать от британской стороны выполнения ее обязательств по консульским конвенциям", - информировали в дипмиссии.

По данным Скотленд-Ярда, Жебровский был убит 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона. Из сообщения полиции следует, что в субботу днем мужчина подвергся нападению недалеко от места проживания и скончался от полученных ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 28 и 33 лет, идет расследование.

Ранее сотрудники российского посольства неоднократно предупреждали проживающих в Соединенном Королевстве и посещающих его россиян о всплеске насилия с применением холодного оружия в Лондоне и рекомендовали проявлять повышенную бдительность.