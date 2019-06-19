Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Подросток найден мертвым между вагонами электрички сообщением Москва - Нара в столице, полиция начала доследственную проверку. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель пресс-службы Управления на транспорте МВД по ЦФО.

"Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.