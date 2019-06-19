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В Подмосковье задержали мужчину, ранившего ножом полицейского при проверке документов

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полицейские в Подмосковье задержали мужчину, который ударил ножом их коллегу при проверке документов. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В городе Фрязино, на проспекте Мира, оперуполномоченным был замечен гражданин, схожий по приметам с лицом, возможно причастным к совершению преступления", - сказала она.

По ее словам, после проверки документов полицейский предложил ему проследовать в отдел полиции. "Злоумышленник нанес сотруднику уголовного розыска удар ножом. Сотрудник полиции госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости в медицинское учреждение", - сказала Петрова.

Подозреваемый в короткие сроки был задержан сотрудниками полиции. "Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии", - сказала она.

По данному факту проводится проверка.

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