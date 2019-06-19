На военном полигоне под Рязанью загорелась трава

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Трава загорелась на военном полигоне Сельцы в Рязанской области, угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует. Боеприпасов и взрывчатки на территории полигона нет, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"В среду, 19 июня, в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне Сельцы в Рязанской области произошло возгорание сухой травы. В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок. Пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет. На территории полигона каких-либо боеприпасов или взрывчатых веществ нет", - сказали в Минобороны.

Позже стало известно, что площадь возгорания составляет не менее 15 га.

В военном ведомстве сообщили, что возгорание ликвидируют штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС. По сообщениям ЕДДС, в тушении пожара также принимает участие беспилотный летательный аппарат. На месте инцидента наблюдается сильное задымление.