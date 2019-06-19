Экс-чиновницу подозревают в хищении более 15 млн рублей в Саратовской области

САРАТОВ, 19 июня. /ТАСС/. Бывший директор муниципальной бухгалтерии города Энгельса подозревается в хищении более 15 млн рублей, она завышала данные о зарплатах сотрудников и забирала разницу себе, сообщило в среду журналистам управление ФСБ по Саратовской области.

"УФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта администрации Энгельсского района" по ст. 159 УК РФ ("Хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере"). Общая сумма ущерба составляет более 15 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что женщина воровала бюджетные деньги путем предоставления завышенных данных о размере заработной платы сотрудников.