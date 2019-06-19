Двух подростков задержали по подозрению в ранении полицейского в Подмосковье

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Два подростка задержаны по подозрению в ранении ножом полицейского при проверке документов в Фрязине. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья") в отношении двух подростков 2002 и 2001 годов рождения", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в среду во дворе жилого дома во Фрязине сотрудники уголовного розыска остановили двух молодых людей, один из которых по приметам был схож с возможно причастным к преступлению. При проверке документов подростки стали оказывать сопротивление, один из них ранил полицейского ножом в живот. Сотрудник полиции госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

Подозреваемые задержаны и в ближайшее время будут доставлены в следственный отдел. Обвинение им пока не предъявлено. "В скором времени следствием будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - сказала Врадий.