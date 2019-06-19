{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двух подростков задержали по подозрению в ранении полицейского в Подмосковье

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Два подростка задержаны по подозрению в ранении ножом полицейского при проверке документов в Фрязине. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья") в отношении двух подростков 2002 и 2001 годов рождения", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в среду во дворе жилого дома во Фрязине сотрудники уголовного розыска остановили двух молодых людей, один из которых по приметам был схож с возможно причастным к преступлению. При проверке документов подростки стали оказывать сопротивление, один из них ранил полицейского ножом в живот. Сотрудник полиции госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

Подозреваемые задержаны и в ближайшее время будут доставлены в следственный отдел. Обвинение им пока не предъявлено. "В скором времени следствием будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - сказала Врадий.

Теги
Россия
Авария Boeing 737 в Сочи
Utair попросила отклонить иск пассажира рейса Москва - Сочи, загоревшегося при посадке
По словам адвоката истца Андрея Лухина, авиакомпания считает, что 100 тысяч рублей, перечисленных клиенту без его ведома в качестве моральной компенсации, "более чем достаточно"
Читать полностью