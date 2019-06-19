В отношении гендиректора "Псковавиа" возбудили уголовное дело за задержку зарплаты

ПСКОВ, 19 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Псковавиа" Виктора Мартыненко за невыплату сотрудникам компании заработной платы за три первых месяца 2019 года, сообщил в среду ТАСС руководитель псковского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Кирилл Чабан.

"Уголовное дело возбуждено. Он [Мартыненко] - подозреваемый. Задолженность образовалась за период с января по март", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на данный момент Мартыненко не задержан и не арестован.

По данным пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы").

"Следствием установлено, что генеральный директор авиакомпании в период с января по март 2019 года не выплачивал заработную плату работникам на сумму около 800 тыс. рублей. В настоящее время генеральный директор допрошен в качестве подозреваемого. Следователями и криминалистами изъята бухгалтерская документация, представляющая интерес для следствия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи также обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на два самолета Ан-26, принадлежащих авиакомпании.

"Псковавиа" является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26 БРЛ и вертолет Robinson R-44. В компании работает более 250 человек. Ранее там уже были проблемы с невыплатой зарплаты.