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В Краснодарском крае автомобиль врезался в остановку

В результате аварии погиб один человек

ТАСС, 19 июня. Автомобиль врезался в остановку в Краснодарском крае, один человек погиб, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГИБДД России.

"В поселке Лазаревское на 109-м км автодороги Джугба - Сочи водитель автомобиля "Нива" совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направление машиной Mitsubishi Outlander, после чего "Нива" наехала на четырех пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта. В результате ДТП один пешеход погиб, трое, в том числе двое несовершеннолетних, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

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РоссияКраснодарский край
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