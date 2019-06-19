В Краснодарском крае автомобиль врезался в остановку

ТАСС, 19 июня. Автомобиль врезался в остановку в Краснодарском крае, один человек погиб, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГИБДД России.

"В поселке Лазаревское на 109-м км автодороги Джугба - Сочи водитель автомобиля "Нива" совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направление машиной Mitsubishi Outlander, после чего "Нива" наехала на четырех пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта. В результате ДТП один пешеход погиб, трое, в том числе двое несовершеннолетних, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.