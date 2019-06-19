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ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске эвакуирован из-за обнаружения снаряда

Угрозы для населения нет

ТАСС, 19 июня. Сотрудники ГосНИИ "Кристалл", где 1 июня произошли взрывы, а также завода им. Свердлова в Дзержинске эвакуированы после обнаружения предмета, похожего на снаряд, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Поступило сообщение об обнаружении на территории ГосНИИ "Кристалл" предмета, похожего на снаряд. Немедленно была проведена эвакуация завода им. Свердлова и ГосНИИ "Кристалл". В настоящее время на месте работают сотрудники СК", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также пояснили, что угрозы для населения нет.

ГосНИИ "Кристалл" занимается разработкой взрывчатых веществ для обороны и промышленности, технологий и оборудования для их производства.

На предприятии 1 июня во время технологического процесса произошло несколько взрывов и пожар. По информации СК, взрывы носили техногенный характер. Было возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ). После ЧП за медицинской помощью обратились более 80 человек.

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РоссияНижегородская область
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