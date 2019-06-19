В ОБСЕ призвали Россию тщательно расследовать обвинения против журналиста Гаджиева

ТАСС, 19 июня. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду призвал Россию провести тщательное и прозрачное расследование обвинений, выдвинутых против задержанного в Махачкале журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

"Я обеспокоен арестом журналиста Абдулмумина Гаджиева из новостного портала "Черновик" по обвинениям в терроризме в Дагестане, в России. Власти должны провести тщательное и прозрачное расследование выдвинутых против него обвинений", - написал он в Twitter.

14 июня на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В тот же день сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы. 18 июня Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать Гаджиева на два месяца.