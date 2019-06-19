Младенца нашли в кустах во дворе дома в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Новорожденную девочку обнаружил в кустах во дворе дома житель Колпинского района Санкт-Петербурга, выгуливая собаку в среду днем. Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области, сотрудники ведомства прибыли на место, вызвали скорую помощь и передали ребенка врачам.

"К наряду вневедомственной охраны, находящемуся на маршруте патрулирования и двигавшемуся по Советскому бульвару в городе Колпино, обратился 66-летний мужчина, который сообщил о том, что во время прогулки с собакой он обнаружил младенца в кустах около дома 27", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении Росгвардии отметили, что девочка, по предварительной информации, родилась за два-три часа до ее обнаружения. "Взрослых людей около ребенка не было", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском родителей ребенка. Как сообщили ТАСС в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, полиция после обнаружения новорожденного ребенка также проводит проверку.