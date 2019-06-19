Экстрадированный из Бельгии россиянин осужден на шесть лет за финансирование терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил обвиняемого в финансировании боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии Али Абдул-Муталиповича Гехаева к шести годам исправительной колонии. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда Гехаев признан виновным, ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2014 года в Льеже Гехаев, желая оказать помощь в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, запрещенным законодательством этого государства, осуществил перевод денежных средств другому лицу на сумму более 61 тыс. рублей в целях, противоречащих интересам РФ.

Как сообщали в Центре общественных связей ФСБ, в мае 2017 года на основании ориентировки российской стороны обвиняемый был задержан в Брюсселе и помещен под предэкстрадиционный арест. В сентябре 2018 года находящийся в международном розыске Гехаев был экстрадирован из Бельгии.