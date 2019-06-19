Полиция Австрии: гражданин Ирака пытался в одиночку поджечь ключевые объекты в Граце

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Гражданин Ирака, проживающий в области города Грац, действовал в одиночку и пытался по личным мотивам с помощью зажигательной смеси поджечь четыре объекта стратегического значения во втором по величине городе Австрии - Граце (федеральная земля Штирия). Об этом сообщили в среду в управлении полиции Штирии.

Целью нападавшего стали здания городского суда, ратуши, областного управления города Грац и зала с билетными кассами на центральном вокзале. 45-летний мужчина при совершении атак использовал зажигательную жидкость для розжига и пытался поджечь четыре объекта. Размер ущерба в настоящее время определяют эксперты.

"Мотив мужчины может исходить из личных причин. Подозреваемого допрашивают, - отметили в полиции. - Последние данные позволяют исходить из того, что преступление было совершено в одиночку. 45-летний мужчина находится под стражей".

В результате ЧП никто не пострадал. Полиция смогла обезвредить мужчину на вокзале. Правоохранительные органы сразу же исключили политический мотив в действиях задержанного. По одной из версий, мужчину ранее лишили родительских прав.