В Петербурге задержали четырех человек за грабежи и шантаж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Бывший полицейский и еще трое мужчин задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в грабежах и вымогательстве - по версии следствия, под видом сотрудников правоохранительных органов они шантажировали людей распространением компрометирующих видео. Об этом сообщает в среду пресс-служба городского главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступления совершались в январе и феврале 2019 года. Как рассказали в главке, фигуранты дела через интернет знакомились с человеком, звали его в арендованную квартиру, где были установлены скрытые камеры, и один из подозреваемых вступал с приглашенным в связь. После этого в квартиру врывались другие участники группы, представлялись сотрудниками полиции и заявляли, что гость вступил в связь с несовершеннолетним, пояснили в главке. Под угрозой распространения соответствующего видео они вымогали деньги, а в случае отказа грабили потерпевшего, полагает следствие.

"По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны четверо мужчин в возрасте от 18 до 34 лет, один из которых на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, на момент задержания подозреваемый уже не был полицейским.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ и ч. 2 ст. 163 УК РФ. "В ходе следствия обвиняемые будет проверены на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений", - добавили в главке СК.