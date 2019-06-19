На Ставрополье 10-летний мальчик пострадал в аквапарке

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. В Новоалександровском городском округе Ставропольского края 10-летний мальчик пострадал в аквапарке. Ребенок был госпитализирован в реанимацию, состояние его тяжелое, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня произошел несчастный случай в Новоалександровском городском округе. 10-летний мальчик вместе с ребятами из пришкольного лагеря был в аквапарке. Что-то произошло, и ребенок захлебнулся и пошел под воду, к счастью, его успели спасти и вызвали скорую. Сейчас мальчик в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное", - написал он.

Владимиров уточнил, что врачи контролируют ситуацию и оказывают всю нужную помощь. "Но, как и почему это случилось, теперь предстоит разобраться. Выяснить, кто недосмотрел. И, главное, сделать выводы", - написал он.

Губернатор края подчеркнул, что необходимо сделать так, что чтобы детский отдых был безопасным. "[Это] наша прямая обязанность. Все места для купания, включая аквапарки, еще раз тщательно проверим с участием прокуратуры, такой запрос в надзорные органы обязательно будет направлен", - добавил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, ведомством ведется проверка по этому инциденту.