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Россиянин Тищенко частично признал вину в США

Его обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей
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© AP Photo/Brennan Linsley

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Гражданин России Олег Тищенко, которого власти США обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, в среду частично признал свою вину в суде, его, как ожидается, вскоре депортируют в Россию. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу суда в штате Юта.

Тищенко признал свою вину по двум из пяти пунктов обвинения, оставшиеся три были сняты. Он приговорен к тюремному заключению продолжительностью 12 месяцев и один день. Ранее он уже отбыл этот срок в заключении.

Россиянин в течение суток будет передан сотрудникам Министерства внутренней безопасности США, которые доставят его в аэропорт в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) для последующей "самостоятельной депортации" в Россию.

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