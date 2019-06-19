СК возбудил уголовное дело после ДТП в Сочи, в котором погибло два человека

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Следователи Лазаревского района Сочи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП, в результате которого погибла женщина и малолетний мальчик. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ МСК России по Краснодарскому краю.

По информации следствия, 35-летний местный житель на автомобиле Mitsubishi столкнулся вечером в среду на автодороге Джубга - Сочи в районе поселка "Лазаревское" с автомобилем "Нива", который от удара выехал на остановку наземного транспорта "Санаторий Одиссея", задавив пешеходов. В результате ДТП 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, 35-летняя женщина и двое малолетних мальчиков были госпитализированы, один из детей затем умер в больнице.

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю по результатам проведенной проверки по факту ДТП на трассе Джубга - Сочи, в результате которого погибла женщина и малолетний мальчик, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, добавили в региональном СК. В Упрдор "Черноморье" уточнили журналистам, что в результате ДТП остановочный павильон и шесть метров дорожных ограждений полностью разрушены. В районе ДТП было ограничено движение транспортных средств, в настоящий момент оно осуществляется по всем четырем полосам на данном участке. "По данным дорожных служб, в результате данного ДТП розлива горюче-смазочных материалов не произошло", - говорится в сообщении ведомства.