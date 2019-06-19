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В США полиция оцепила территорию вокруг Белого дома из-за брошенного рюкзака

Мужчина, бросивший рюкзак, попытался запрыгнуть на парковку для велосипедов. Его задержали

ТАСС, 19 июня. Неизвестный мужчина бросил рюкзак у Белого дома в Вашингтоне. Территория вокруг резиденции президента оцеплена, сообщила Секретная служба США в Twitter.

"Около 14:45 по местному времени [22:45 мск] неизвестный бросил рюкзак и попытался запрыгнуть на парковку для велосипедов, - сообщили правоохранители. - Мужчину немедленно задержали".

"Пенсильвания-авеню закрыта для пешеходов, а также парк Лафайет-сквер", - отметила пресс-служба.

Мотивы и личность задержанного пока не раскрываются.

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