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На западе Канады более 9 тыс. человек покинули свои дома из-за лесных пожаров

Из-за жары огонь продолжает распространяться

ОТТАВА, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. жителей провинции Альберта (запад Канады) были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров. Об этом в среду сообщила на своем сайте противопожарная служба региона.

Леса горят в Альберте с середины мая, огонь продолжает распространяться из-за жаркой и сухой погоды. В настоящее время в регионе зафиксировано 27 очагов возгорания, большинство из которых находятся на севере провинции. Только за последние сутки в регионе возникло 10 новых лесных пожаров.

К тушению привлечены более 1,2 тыс. пожарных, в том числе из провинций Британская Колумбия, Новая Шотландия и Онтарио. По данным противопожарной службы Альберты, также используются 20 единиц различной авиатехники и почти 100 единиц наземной спецтехники. Некоторым пожарам присвоена высшая категория сложности.

Свои дома покинули жители нескольких десятков населенных пунктов Альберты, в том числе около 4 тыс. жителей города Хай-Левел. Эвакуация населения началась в конце мая.

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