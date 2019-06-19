Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме под Нефтеюганском

ТАСС, 20 июня. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в жилом доме в поселении Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа на площади 150 кв. м. Более 40 человек эвакуированы, пострадавших нет, сообщается в четверг на официальном сайте регионального МЧС.

"В 00:33 (22:33 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в третьем микрорайоне городское поселение Пойковский Нефтеюганского района <…> До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался 31 человек, из них двое детей. Десять человек были спасены пожарными. Пострадавших нет. В 01:40 (23:40 мск) пожар локализован на площади 150 кв. м", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что в момент прибытия пожарных горел один из подъездов дома, а также кровля. В 00:00 мск пожар был ликвидирован, проливаются конструкции, устраняются последствия ЧП.

Всех эвакуированных жителей разместили в пункте временного размещения на базе местной школы. Как сообщается, для них также выделены места в общежитии.

Всего в тушении пожара задействованы 33 человека, 13 единиц техники.