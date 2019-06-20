Полиция Приморья задержала южнокорейского торговца метамфетамином по запросу Интерпола

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Полицейские отделения Интерпола в Приморье задержали гражданина Республики Корея, обвиняемого на родине в особо тяжких наркопреступлениях, сообщается в четверг на сайте регионального управления МВД.

"Во Владивостоке сотрудники отделения Национального бюро (НЦБ) Интерпола Управления МВД России по Приморскому краю задержали 53-летнего гражданина Республики Корея. Он обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, связанных с приобретением и сбытом на территории Республики Корея наркотического средства синтетического ряда - метамфетамина. Чтобы избежать наказания за содеянное, ранее судимый за аналогичные преступления гражданин скрылся", - говорится в сообщении.

Полиция установила его местонахождение и задержала на улице во Владивостоке. В отсутствие паспорта установить личность помогла дактилоскопическая экспертиза.

"Решением Фрунзенского районного суда города Владивостока иностранец подвергнут наказанию в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Сегодня в сопровождении судебных приставов и сотрудников НЦБ Интерпола Республики Корея гражданин выдворен за пределы страны", - сообщает УМВД.