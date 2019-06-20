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В Москве задержали мужчину, похитившего из салона связи 190 телефонов

Сумма ущерба составила около 4,3 млн рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл 190 мобильных телефонов из салона сотовой связи на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию обратился администратор организации с заявлением о том, что из офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи, расположенного на улице Маршала Бирюзова, похищены мобильные телефоны. Установлено, что злоумышленник проник в помещение, подобрав ключ к замку и отключив сигнализацию. Похитив более 190 мобильных телефонов, он скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 4,3 млн рублей", - сказала Волк.

По ее словам, в связи с произошедшим возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

"Полицейские выяснили, что подозреваемый выехал за пределы столицы. Спустя пять дней 28-летний мужчина был задержан в городе Санкт-Петербурге. Часть похищенного обнаружена сотрудниками полиции на одном из радиорынков столицы, остальные гаджеты найдены и изъяты у гражданина, которому злоумышленник успел их сбыть", - отметила официальный представитель МВД.

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