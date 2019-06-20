Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Подразделения украинских военных три раза за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в четверг в оборонном ведомстве ЛНР.

"Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Логвиново и Лозовое", - цитирует представителя народной милиции агентство Луганскинформцентр.

По его данным, огонь велся из минометов и гранатометов.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но его в ту же ночь нарушили украинские силовики.

В среду, 19 июня, в Минске на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины ключевым пунктом повестки был вопрос о новом - "хлебном" - перемирии в регионе, однако сторонам не удалось прийти к согласию. Тем не менее спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что уже на следующей минской встрече, которая состоится 2 июля, стороны конфликта сумеют договориться о прекращении огня.