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В Казахстане потерпел крушение самолет АН-2

Пилот воздушного судна погиб

НУР-СУЛТАН, 20 июня. /ТАСС/. Самолет АН-2 потерпел крушение в Акмолинской области Казахстана, погиб пилот. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"20 июня примерно в 10:00 (7:00 мск) в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу", - рассказал Нурахметов.

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