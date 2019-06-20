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Открытое горение ликвидировано на лесопилке в Хабаровском крае

В ликвидации пожара участвуют 13 человек

ХАБАРОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории лесопилки в городе Вяземском в Хабаровском крае, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону.

Пожар начался около 13:00 (06:00 мск), площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м.

"По прибытии расчетов на место вызова установлено, что горит отдельно стоящее кирпичное здание. По предварительным данным, угрозы распространения огня на близлежащие строения нет. Подразделения приступили к тушению и проверке помещений на наличие людей. В 14:35 (07:35 мск) <...> ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Тушение продолжается, идет разборка конструкций. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в МЧС. В ликвидации пожара участвуют 13 человек и пять единиц техники.

В Единой дежурной диспетчерской службе Вяземского района сообщили ТАСС, что горят складские помещения, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м.

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