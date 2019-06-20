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ДТП с участием маршрутки произошло в Москве

В результате аварии пострадали два человека

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Маршрутка столкнулась с двумя иномарками на северо-западе Москвы, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении улицы Туристской с бульваром Яна Райниса произошло ДТП с участием трех автомашин", - сообщили в пресс-службе.

Среди участников ДТП было маршрутное такси. "По предварительным данным, пострадали два человека", - сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства аварии.

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