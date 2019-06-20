На Украине умер жестоко избитый журналист одного из местных изданий

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в центре Черкасс 4 мая, скончался в четверг, не приходя в сознание. Об этом сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, - профессиональная деятельность Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков, ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, освещал резонансные темы", - написал Томиленко.

Ранее на нападение на журналиста отреагировали представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир и посольство США на Украине, которые призвали власти обеспечить безопасность для журналистов и провести расследование случившегося.

Одна из самых громких публикаций Комарова за последнее время была посвящена обстоятельствам пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. Это было не первое покушение на Комарова - в 2016 году журналиста пытались застрелить.

В конце 2018 года НСЖУ призвал Верховную раду отреагировать на высокий уровень агрессии в отношении сотрудников СМИ. В заявлении отмечалось, что это "является признаками системной безнаказанности за преступления против журналистов, ставит под угрозу свободное и независимое функционирование прессы как ключевого института демократического общества".

По данным НСЖУ, за минувший год на Украине было зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов. Как сообщили в МВД Украины, в 2018 году в стране было возбуждено 63 уголовных дела в связи с преступлениями, связанными с препятствованием профессиональной деятельности журналистов.