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Reuters: Иран сбил беспилотник США в международном воздушном пространстве

О его уничтожении на юге страны сообщил иранский Корпус стражей исламской революции
БПЛА Global Hawk EPA-EFE/Airman 1st Class Tristan Viglian
Описание
БПЛА Global Hawk
© EPA-EFE/Airman 1st Class Tristan Viglian

ТАСС, 20 июня. Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит иранской ракетой в международном воздушном пространстве. Об этом в четверг передает агентство Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил США.

"Иранская ракета "земля-воздух" сбила БПЛА вооруженных сил США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом", - говорится в заявлении.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского БПЛА. Как сообщил телеканал PressTV, бойцами КСИР был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk. Телеканал отмечал, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представители КСИР также указали, что дрон был сбит после того, как он вторгся в воздушное пространство Ирана. Позднее американские представители опровергли информацию о полетах своих БПЛА в воздушном пространстве Исламской республики.

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