СМИ: в метро Гонконга дикий кабан ранил женщину

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 июня. /ТАСС/. Власти Гонконга озабочены возросшим поголовьем диких кабанов, которые все чаще спускаются с зеленых холмов и устраивают "вылазки" на улицы мегаполиса, вызывая панику у его жителей. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

В последнее время эти животные периодически появляются в жилых микрорайонах, у торговых центров и даже у школ. В среду вечером один из кабанов забежал на станцию метро в густонаселенном квартале Kennedy Town и ранил там женщину. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали животное в углу металлическими барьерами и вызвали ветеринаров, которые выстрелили в него транквилизатором.

В настоящее время, пишет издание, никто точно не знает численности диких животных, обитающих в зеленых зонах города и все чаще напоминающих горожанам о себе. В поисках съестного они наведываются на городские помойки, в зоны пикников, поедают сельскохозяйственные посевы, топчут и вырывают цветы, портят поля гольф-клубов и создают опасные ситуации на дорогах. В целом кабаны ведут себя мирно, но иногда проявляют агрессию.

Местные власти пока не знают, как обуздать диких животных, некоторые из которых достигают в длину почти 2 м. Пока все меры городских управ ограничиваются распространением плакатов с призывами не кормить кабанов.

Эта проблема уже выносилась на обсуждение Законодательного совета. Высказывались предложения организовать специальный охотничий отряд для отстрела кабанов, а также для их отлова и стерилизации или для их переселения на необитаемые острова, каковых много в акватории Гонконга. Действенность последней предложенной меры вызвала у зоологов большие сомнения, так как кабаны довольно хорошо плавают и могут вернуться.