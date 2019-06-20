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Полиция Приморья задержала подростков, повредивших более 50 памятников на кладбище

Один из задержанных состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Приморье задержали троих подростков, повредивших и разрушивших более 50 памятников на кладбище в селе Спасском, сообщило журналистам управление МВД по Приморскому краю.

"Поступили сообщения граждан о том, что на кладбище повреждены памятники на могилах их родственников. Полицейские обнаружили более 50 разрушенных и поврежденных памятников и оградок. <...> Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников. Ими оказались трое подростков 2003, 2005 и 2007 годов рождения, один из которых уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в присутствии законных представителей подростки сознались в хулиганстве. В силу возраста они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, в связи с чем к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию привлечены их родители.

"В настоящее время рассматривается вопрос о направлении в суд материалов для помещения 15-летнего подростка в спецучилище закрытого типа, а двоих других участников инцидента - в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", - говорится в сообщении.

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