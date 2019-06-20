СМИ: Карлос Гон смещен с поста главы совета директоров Mitsubishi Motors

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Общее собрание акционеров автомобилестроительной корпорации Mitsubishi Motors официально сместило в четверг с поста председателя своего совета директоров Карлоса Гона, который находится сейчас под домашним арестом по обвинению в нарушении местного финансового законодательства. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Ранее Карлос Гон был лишен постов председателя правления в корпорациях Nissan и Renault, он перестал возглавлять трехсторонний альянс Renault - Nissan - Mitsubishi.

Карлос Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждается, бывший глава трехстороннего автомобильного альянса не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. По данным следствия, он также переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

В конце апреля Карлоса Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.