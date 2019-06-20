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Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения брошенного младенца в Петербурге

В настоящее время полицейские занимаются розыском родителей девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности") после обнаружения новорожденной девочки во дворе дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам  в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Состояние найденного ребенка оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время полицейские занимаются розыском родителей девочки.

Как сообщалось ранее, ребенка нашел в кустах во дворе дома местный житель, который в среду днем гулял с собакой. О находке он сообщил проезжающему мимо наряду сотрудников Росгвардии, которые вызвали скорую помощь и передали ребенка врачам. По данным ведомства, девочка родилась за два-три часа до ее обнаружения.

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