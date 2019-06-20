Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление до 29 августа срока ареста обвиняемому в шпионаже против РФ гражданину США Полу Уилану. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Уилана на постановление Лефортовского суда о продлении ему срока содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

Уилан в ходе заседания попросил правительства США, Великобритании, Канады и Ирландии оказать ему помощь.

"Я прошу глав правительств, власти в Дублине, Лондоне, Вашингтоне и Оттаве оказать помощь", - сказал он.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, он сказал, что "мы не можем сделать Америку великой, если мы не можем агрессивно защищать своих граждан во всем мире".

Уилан считает, что его арест - это ни что иное, как "абсурдное политическое похищение".

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей.

28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.